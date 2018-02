Zalf Euromobil Désirée Fior: svelato al pubblico il team per la stagione 2018

CASTELFRANCO VENETO La Zalf Euromobil Désirée Fior è pronta per affrontare la stagione 2018: a lanciare le ambizioni della corazzata trevigiana è stata la conferenza stampa di presentazione andata in scena nella mattinata di martedì nella consueta cornice dell'Hotel Fior. Una formazione giovane, con tanti innesti che hanno portato entusiasmo e nuovi stimoli nel quartier generale di Castelfranco Veneto per una stagione ricca di aspettative che si aprirà sabato con due appuntamenti tradizionali come la Coppa San Geo di Prevalle (Bs) e la Firenze - Empoli.



"Quest'anno abbiamo scommesso tutto sui giovani: dieci atleti su sedici appartengono ai primi due anni della categoria. Sono ragazzi di talento che hanno bisogno di crescere con gradualità ma che, ne siamo convinti, potranno far bene su tutti i terreni" ha anticipato il team manager Luciano Rui. "La nostra mission è sempre stata quella di formare uomini e atleti in prospettiva di un approdo sicuro al mondo del professionismo: anche nel 2018 teniamo fede a questo nostro compito, puntando su di una rosa con un ottimo potenziale, senza fare proclami ma convinti della bontà del lavoro che stiamo svolgendo con umiltà".

A tenere a battesimo la formazione 2018 della Zalf Euromobil Désirée Fior è stato il Campione del Mondo di Varese 2008, ex atleta della scuderia bianco-rosso-verde, Alessandro Ballan che ha augurato ai ragazzi di patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior: "Ho visto che tanti ragazzi della rosa di quest'anno sono nati nel 1998: quell'anno io ero lì seduto al vostro posto con quella maglia sulle spalle. Vi auguro di vivere una bella stagione e, per il futuro, di poter ottenere le soddisfazioni che ho avuto io tra i professionisti".



Pronto a guidare i ragazzi sulle strade del debutto, il ds Gianni Faresin ha spiegato: "Quest'anno, più che in passato, possiamo contare su di un gruppo grintoso e determinato. Nonostante qualche giorno caratterizzato dal maltempo ci siamo allenati con costanza e la condizione fisica del gruppo è già molto buona: le prime gare della stagione saranno tutte da decifrare ma abbiamo la consapevolezza di poter dire la nostra su ogni traguardo. Il nostro valore aggiunto, poi, sarà Gianluca Milani che per esperienza e voglia di mettersi in gioco sarà come un vero e proprio direttore sportivo in corsa". 16 atleti, di cui ben 15 Under 23, che da sabato metteranno il numero sulla schiena con l'intenzione di rinnovare anche nel 2018, per la 36^ stagione consecutiva, la tradizione e il blasone della Zalf Euromobil Désirée Fior.



Questa la rosa 2018 della Zalf Euromobil Désirée Fior :

Atleti: Pasquale Abenante, Samuele Battistella, Riccardo Bobbo, Nicola Breda, Aldo Caiati, Mattia Cristofaletti, Alberto Dainese, Lorenzo Fabrello, Edoardo Francesco Faresin, Edoardo Ferri, Gregorio Ferri, Giovanni Lonardi, Leonardo Marchiori, Gianluca Milani, Andrea Pietrobon e Matteo Zurlo



Team Manager: Luciano Rui

DS: Gianni Faresin e Fabio Mazzer

Medico Sociale: Dott. Loris Confortin

Meccanico: Ivano Gemin

Gallery