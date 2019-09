Zalf Fior 2020: dalla Campana Imballaggi Rotogal arrivano Slomp e Zambanini

Scoprire nuovi talenti e avviarli verso il professionismo senza pressioni ma con la giusta professionalità. Da 40 anni è sempre stata questa la mission della Zalf Euromobil Désirée Fior che anche nel 2020 proseguirà l'attività investendo sulla "linea verde" dei giovani italiani. Vanno dunque in questa direzione gli ingaggi definiti nei giorni scorsi con due promettenti atleti juniores trentini: si tratta di Samuel Slomp ed Edoardo Zambanini. Due talenti di assoluto valore, che provengono dalle fila della Campana Imballaggi Rotogal, che hanno già fatto intravvedere delle ottime qualità nelle categorie giovanili e che sono stati scelti dal team manager Luciano Rui per approdare tra gli Under 23 nella prossima stagione.



Edoardo Zambanini, passista dotato di un ottimo spunto veloce, fresco di convocazione in azzurro in vista dei prossimi Campionati del Mondo juniores su strada che si svolgeranno la prossma settimana nello Yorkshire, ha al proprio attivo un successo e una serie infinita di ottimi piazzamenti in questo 2019. Una vittoria in stagione anche per Samuel Slomp, passista-scalatore che ha dimostrato in più di una occasione di essere atleta dotato di coraggio e visione tattica della corsa. Spesso all'attacco, infatti, ha saputo essere grande protagonista di alcune delle gare più impegnative del calendario italiano.



"Il 2019 ha premiato ancora una volta la nostra scelta di investire sui giovani: il tricolore di Marco Frigo ha stupito molti addetti ai lavori ma non il nostro staff che aveva intravisto nel vicentino le doti giuste per affermarsi anche tra gli Under 23. Forti dell'esperienza maturata negli anni abbiamo deciso di proseguire anche per il 2020 con una linea verde che comprenda giovani atleti promettenti con un ampio margine di miglioramento. Samuel ed Edoardo sono il frutto di un vivaio trentino che ha saputo dosare negli anni l'impegno di questi ragazzi trasmettendo loro i giusti insegnamenti per farsi trovare pronti al salto tra i dilettanti: un grazie va alla dirigenza della Campana Imballaggi Rotogal e in particolare ad Alessandro Coden che hanno collaborato con noi per la crescita di questi ragazzi" ha spiegato il team manager Luciano Rui. "Entrambi ora hanno il compito di chiudere in bellezza il 2019 e di concentrarsi prima di tutto sugli studi; nei mesi invernali programmeremo insieme a loro la nuova stagione che li vedrà impegnati in maniera graduale e senza pressioni nei principali appuntamenti riservati agli Under 23".