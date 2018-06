Corsa della Pace: Samuele Battistella firma la quinta

CASTELFRANCO VENETO Samuele Battistella ha conquistato quest'oggi la quinta affermazione stagionale: il rossanese della Zalf Euromobil Désirée Fior, impegnato in Repubblica Ceca nella Corsa della Pace Under 23 con la maglia della nazionale italiana, infatti, si è aggiudicato la prima tappa in linea della breve gara a tappe che si era aperta nel tardo pomeriggio di ieri con un cronoprologo individuale.

Nella frazione odierna che misurava ben 134 chilometri con partenza da Jesenik e arrivo a Rymarov e presentava ben tre Gran Premi della Montagna, Samuele Battistella è scattato sull'ultima salita di giornata riuscendo ad evadere dal gruppo in compagnia del norvegese Aalrust, del danese Vigegaard e del belga Goossens. Il quartetto così composto ha guadagnato una trentina di secondi sul grosso del gruppo e si è giocato allo sprint il successo di giornata. Battistella, sfruttando una condizione fisica davvero invidiabile, ha impostato in testa la volata ai 250 metri e non ha permesso agli avversari di rimontarlo tagliando così il traguardo nettamente al comando, a braccia alzate.

Il successo delle scorse ore è valso a Samuele Battistella anche la leadership nella classifica generale, nella classifica a punti e nella classifica riservata ai giovani. "Sono felicissimo di questo successo perchè ero venuto in Repubblica Ceca con l'obiettivo di essere protagonista in qualche tappa e sono riuscito a strappare un successo davvero prestigioso. Devo ringraziare il ct Marino Amadori e tutti i compagni di nazionale di avermi dato fiducia e di aver coperto il mio attacco nel finale di tappa" ha spiegato Battistella subito dopo le premiazioni. Sabato la Corsa della Pace proseguirà con la seconda frazione la Krnov - Dlouhe di ben 148,9 chilometri.