Ciclismo: tre nuovi arrivi in casa Zalf

La Zalf Euromobil Désirée Fior 2019 sta prendendo forma: giorno dopo giorno, la rosa che avrà il compito di rinnovare la tradizione della storica compagine trevigiana si arricchisce di elementi di grande talento.

Dopo l'ufficializzazione dell'ingaggio dei tre giovani al primo anno nella categoria Under 23, il team manager Luciano Rui ha presentato l'arrivo di altri tre atleti maturi che avranno il compito di fare da traino all'intero gruppo dei patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior. Tre ragazzi veneti classe 1997 che con la casacca della Zalf Euromobil Désirée Fior cercheranno il lasciapassare per il professionismo dopo aver dimostrato nelle categorie giovanile tutto il proprio valore. Si tratta del padovano di Este Riccardo Verza e dei veronesi Marco Negrente ed Enrico Zanoncello: due scalatori ed un velocista che avranno carta bianca per scrivere le pagine più importanti del libro della stagione 2019. «Si tratta di tre elementi che hanno dimostrato negli anni passati di saper essere competitivi e di saper vincere rispettivamente in salita ed in volata e che rientreranno in veneto alla ricerca di uno spazio per riuscire ad esprimersi al meglio delle loro possibilità» ha sottolineato il team manager Luciano Rui. «Marco, Riccardo ed Enrico sono tre scommesse che dovremo vincere nel 2019: sono al quarto anno nella categoria, devono mettere a frutto le esperienze maturate nelle scorse stagioni. Negrente e Verza andranno a rafforzare il reparto degli scalatori dopo la partenza di Samuele Battistella mentre Enrico Zanoncello andrà a fare coppia con Leonardo Marchiori per cercare di replicare quanto di buono ha fatto quest'anno il tandem Lonardi-Dainese».