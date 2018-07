Zalf-Fior: il velocista scaligero Giovanni Lonardi approda tra i professionisti

CASTELFRANCO VENETO Un altro talento della Zalf Euromobil Désirée Fior approda al mondo del professionismo: il velocista veronese di Marano di Valpolicella (Vr), Giovanni Lonardi, che il prossimo 9 novembre compirà 22 anni, ha siglato un accordo biennale che, a partire dal 1° Gennaio 2019, lo legherà al team professional Nippo Vini Fantini. Dopo aver conquistato ben sei successi in stagione a cui vanno aggiunti altri dieci podi, Giovanni Lonardi è dunque pronto a coronare il proprio sogno di correre nella massima categoria: velocista di razza, capace di conquistare i traguardi della Popolarissima di Treviso, del Circuito del Porto di Cremona e della prima tappa del Giro d'Italia Under 23 con arrivo a Forlì, Lonardi ha dimostrato di possedere, oltre ad un letale spunto veloce, le qualità necessarie per essere competitivo anche sui percorsi misti.



"Siamo felici di questa notizia anche perchè Lonardi ha fatto vedere in questi mesi di essere ormai un atleta maturo in grado di imporre le proprie doti anche in campo internazionale" ha spiegato il team manager Luciano Rui. "Quest'anno con la maglia della Zalf Euromobil Désirée Fior ha confermato quanto di buono aveva dimostrato nelle stagioni passate regalandoci una straordinaria annata ricca di emozioni e di risultati di assoluto prestigio. La nostra missione, da sempre, è quella di far crescere i migliori talenti e accompagnarli gradualmente verso il professionismo: questo è avvenuto anche con Giovanni e non possiamo che esserne soddisfatti".

Entusiasta di aver centrato il proprio obiettivo, Giovanni Lonardi ha voluto sottolineare: "Voglio ringraziare la Zalf Euromobil Désirée Fior, i miei compagni e tutto lo staff che mi hanno supportato alla perfezione sin dal primo giorno. In questo 2018 sono migliorato e maturato moltissimo: i risultati sono stati la conseguenza di tutto il lavoro svolto già nei mesi invernali. Ora mi sento pronto per affrontare il salto di categoria ed essere protagonista anche in campo professionistico. Voglio chiudere nel migliore dei modi questa annata, per questo, anche nei prossimi mesi, cercherò di dare il massimo per aiutare la squadra e per onorare questa maglia che mi ha dato tanto sia dal punto di vista umano sia da quello atletico".



Giovanni Lonardi è il 95esimo atleta che, dopo aver militato tra le fila della Zalf Euromobil Désirée Fior, è approdato al professionismo arrivando così a solcare i più importanti palcoscenici del ciclismo mondiale: una lista, quella inaugurata nel 1987 da Maurizio Fondriest, che comprende tra gli altri nomi illustri come quelli di Gianni Faresin, Alessandro Bertolini, Paolo Savoldelli, Marzio Bruseghin, Ivan Basso, Michele Scarponi, Alessandro Ballan, Damiano Cunego, Domenico Pozzovivo, Sonny Colbrelli e Gianni Moscon. La formazione dei patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior, con oltre 35 anni di ciclismo al proprio attivo, si conferma, ancora una volta, una vera e propria accademia delle due ruote in grado di forgiare e valorizzare le qualità dei propri migliori ragazzi.