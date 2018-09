Zalf-Fior: Giovanni Lonardi firma la decima vittoria a San Vito al Tagliamento

CASTELFRANCO VENETO Giovanni Lonardi è tornato a ruggire e lo ha fatto sul circuito di San Vito al Tagliamento (Pn) conquistando così la sua decima affermazione stagionale, la 28^ per la Zalf Euromobil Désirée Fior targata 2018. Tanti gli attacchi che hanno caratterizzato la prova pordenonese: gli ultimi ad arrendersi al ritorno del gruppo sono stati l'ex tricolore Gianluca Milani (Zalf) e Matteo Donegà (Friuli) che hanno resistito al comando della corsa sino al triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Impressionante il lavoro del treno della Zalf Euromobil Désirée Fior che ha lanciato alla perfezione lo sprint di Giovanni Lonardi che non ha sbagliato il colpo firmando un altro splendido successo tra gli Under 23 e confermando così di essere il principe degli arrivi allo sprint. Da applausi anche la settima piazza di Leonardo Marchiori, sempre presente tra i migliori in gara.



"Questo successo conferma una volta di più il talento e la classe di un ragazzo che ha dimostrato di essere maturo e ormai pronto per il salto tra i professionisti" ha commentato a fine gara il team manager Luciano Rui. "Ciò che più mi è piaciuto della gara di oggi è stata la coesione dei nostri ragazzi che, anche al termine di una stagione che ci ha regalato moltissime soddisfazioni, hanno corso con la determinazione e con l'intesa di sempre. Dopo la buona prova di Samuele Battistella al Campionato del Mondo dove è mancato poco per ottenere un posto nella top ten, questo successo ci restituisce il sorriso sulle labbra e ci fa guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti: martedì saremo di nuovo in Friuli, a San Daniele del Friuli, per la Coppa Città di San Daniele. Poi, ci saranno il Campionato Italiano Cronometro a squadre e il Piccolo Giro di Lombardia. Tre prove nelle quali vogliamo ben figurare per chiudere in bellezza questo 2018".