Pianzano: ultime prove per il team Zalf-Fior in vista della Popolarissima

Saranno "prove di Popolarissima" quelle che andranno in scena domenica a Pianzano in occasione del tradizionale Circuito di Sant'Urbano. La Zalf Euromobil Désirée Fior che sarà al via con l'entusiasmo e la convinzione frutto del successo incassato domenica scorsa a Mareno di Piave da Enrico Zanoncello avrà, infatti, l'obiettivo di preparare al meglio l'appuntamento internazionale con la Popolarissima che si correrà a Treviso il prossimo 17 marzo.

Proprio la classica per ruote veloci che nelle ultime due stagioni ha premiato la formazione dei patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior grazie alle volate vincenti di Filippo Calderaro (2017) e Giovanni Lonardi (2018), rappresenterà il primo importante banco di prova per i ragazzi diretti da Gianni Faresin e Luciano Rui. «In queste prime settimane di gare abbiamo visto crescere la condizione dei nostri ragazzi e i risultati di Mareno di Piave ne sono la conferma più evidente - ha spiegato il ds Gianni Faresin - Ciò che ci rende più fiduciosi, però, è la performance di tutta la squadra: a Pianzano sarà importante evitare eventuali cadute per presentarci al meglio al via della Popolarissima».