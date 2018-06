La Zalf Euromobil Désirée Fior torna in gruppo

CASTELFRANCO VENETO E' un'ultima settimana di giugno molto intensa quella che attende la Zalf Euromobil Désirée Fior e che si aprirà questa sera sul circuito piatto di Parabiago (Mi) dove a partire dalle 19.30 si assegnerà il 35° Trofeo Antonietto Rancilio. Sabato 30 giugno, poi, a Darfo Boario Terme (Bs), Gianluca Milani sarà in gara al Campionato Italiano Elitè che vedrà al via anche i migliori professionisti italiani per la prova che assegnerà il tricolore 2018; nel tardo pomeriggio di sabato, invece, Aldo Caiati, Francesco Faresin e Gregorio Ferri si misureranno nella cronoscalata Bologna - San Luca.



Ad aprire il mese di luglio sarà, domenica, la seconda edizione del Trofeo Cleto Maule in programma a Gambellara (Vi) cui farà seguito, martedì, il classico Trofeo Città di Brescia. "Ci attende un periodo piuttosto intenso e ricco di gare. Dopo il Giro d'Italia e l'ottima prestazione offerta al Campionato Italiano Under 23 di Taino, troveranno molto spazio i cronoman e gli scalatori" ha spiegato il team manager Luciano Rui. "Possiamo contare su di un gruppo ben assortito e molto unito, per questo cercheremo di valorizzare soprattutto quei ragazzi che fino ad oggi si sono messi al servizio dei compagni di squadra rinunciando magari anche a qualche risultato personale. Questo consentirà a diversi atleti di rifiatare per qualche settimana e di preparare al meglio i mesi di agosto e settembre che, anche quest'anno, proporranno alcuni appuntamenti di grande rilievo".



Da segnalare che la Zalf Euromobil Désirée Fior prenderà parte anche al Campionato Italiano a cronometro Under 23 del prossimo 6 luglio che vedrà salire sulla pedana di partenza di Civezzano (Tn) Gregorio Ferri e Mattia Cristofaletti, oltre che al Campionato Italiano Cronoscalata Under 23 che si correrà il giorno successivo da Gardone Valtrompia a Prati di Caregno (Bs) e che avrà tra i propri protagonisti anche Samuele Battistella, Aldo Caiati ed Edoardo Faresin.