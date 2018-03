Le ragazze della Zanutta Bremas U.14 sono le nuove Campionesse provinciali Csi

BREDA DI PIAVE Arriva per il terzo anno consecutivo il titolo provinciale di categoria U.14 per le leonesse del Bremas, questa volta insieme ad un altro record: le ragazze di coach Teresa e coach Alberto in questo campionato non hanno mai perso un set, vincendo gli scontri diretti con il Volley Pool Piave per 3-0 in gare molto combattute ma vinte con merito, facendo prevalere la preparazione tecnica. Complimenti dunque a questo gruppo di ragazze che si è messo in gioco dalla prima gara, si è subito compattato e aiutandosi tutte insieme hanno raggiunto questo importante risultato. Parteciperanno quindi alle regionali e sicuramente sarà una bellissima esperienza che porterà in esse un ricordo indelebile.

"Questo risultato premia il lavoro di tutti noi, siamo tutti felici di averlo conquistato,ci porta con grande soddisfazioni tra le realtà più importanti della provincia di Treviso e non solo...continueremo a lavorare per la crescita dei giovani e per dare sempre più lustro alla nostra società ci racconta testualmente il dirigente Michele Abbagnale, molto emozionato per questo primo titolo provinciale.Le leonesse che hanno conquistato il titolo: Corracin Emily, Abbagnale Chiara, Pasqualini Bianca, Bortolanza Giorgia, Claudia Torresan, coach Teresa Biasi, Schiavon Aurora, Granzotto Vittoria, Moro Alice, Linda Cella, Zarabara Aurora, Sozza Martina, Spigariol Crisristina, Tuninato Allegra, Girotto Giulia, Paladin Carolina coach in 2^ Florian Alberto, dirigente Abbagnale Michele. La Zanutta Bremas rappresenterà Treviso alle regionali, dunque buon divertimento a tutte nell'attesa di successi futuri.