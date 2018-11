Tumori in aumento a Vittorio Veneto?

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nelle ultime 2 settimane il dibattito politico si è concentrato su questioni riguardanti l’area ex-Carnielli. Concordi sul fatto che l’area sia di interesse strategico per il futuro della città e che la sua destinazione debba essere valutata con estrema cura, rimaniamo sorpresi dal notare come, da ambo le parti, la discussione si sia concentrata solo sull’analisi degli incartamenti e sulla distribuzione di accuse, senza che venisse proposto nulla a tutela dei vittoriesi. Se è vero che la situazione è stata rilevata pericolosa già nel 2015 perché, in attesa di capire a chi competa o competesse l’onere della bonifica, il municipio non ha provveduto a chiudere il parco giochi esponendo i bambini ad un ambiente dichiaratamente pericoloso? Perché non sono state avvisate le famiglie? Perché non è stata fatta una comunicazione almeno ai residenti di via Toniolo, Via De Gasperi, Via Turati e Via Benedetto Croce con l’invito a tenere chiuse le finestre che affacciano sull’ex-Carnielli e sull’amianto volatile ivi contenuto? Nessuno se lo augura ma è innegabile che questa mancanza di attenzione verso la salute dei vittoriesi potrebbe portare al verificarsi di situazioni tragiche. È opportuno che gli uffici di competenza intervengano con celerità per tranquillizzare i vittoriesi ed evitare che la loro salute venga strumentalizzata o, al contrario, si adoperino per salvaguardare almeno da ora in avanti ciò che non è stato protetto con puntualità al momento opportuno.