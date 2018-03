Vedelago pensa alla salute: in municipio esami medici gratuiti per i cittadini

VEDELAGO Con il patrocinio e il contributo dell'amministrazione comunale, l'associazione Club amici del cuore di Castelfranco ha deciso di organizzare a Vedelago due eventi finalizzati ad informare i cittadini sulle malattie cardiache e sottolineando l'importanza di monitorare regolarmente le proprie condizioni di salute malattie cardiache, in collaborazione con la ULSS 2 e in particolare la cardiologia dell'ospedale S.Giacomo di Castelfranco, il supporto dell'AVIS locale e di Vitapiù Cassa Mutua.

Venerdì 16 marzo, alle ore 20.30, presso la sala convegni della biblioteca comunale, il dottor Carlo Cernetti, Primario della Cardiologia dell'Ospedale S.Giacomo di Castelfranco, terrà una conferenza sul tema: "Malattie Cardiache: quando e quanto conta la prevenzione e quando non c'é tempo da perdere". Domenica 18 Marzo 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso la Sala Consiliare del Comune saranno eseguiti gratuitamente ai cittadini a partire dai 35 anni i controlli del colesterolo, della glicemia, della pressione arteriosa e peso corporeo con la presenza di infermieri e medici specializzati. Si ricorda di presentarsi a digiuno da almeno 2 ore.

"Crediamo che faccia parte dei doverosi compiti dell'amministrazione comunale anche quello di offrire ai propri cittadini occasioni di conoscenza per un'educazione al benessere ed alla salute attraverso la prevenzione - spiega il vicesindaco Marco Perin - questo infatti permette non solo di cogliere per tempo eventuali segnali che rivelano l'insorgere di malattie, ma anche ricevere utili consigli per uno stile di vita sano. Il fatto di poter interloquire con un esperto indiscusso quale il prof. Cernetti, che ringraziamo per la sua disponibilità, e con gli altri operatori sanitari, permetterà anche di trovare risposte ad eventuali dubbi sulla salute. Sicuramente da cogliere l'opportunità di un controllo medico gratuito: si tratta solo di pochi minuti da dedicare al voler bene a noi stessi e ai nostri cari".