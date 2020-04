Dalla Liberazione al Coronavirus: il racconto di una 95enne trevigiana diventa virale

Quasi 13mila persone raggiunte, decine di condivisioni ed oltre 8mila visualizzazioni: è l’effetto del video condiviso nella pagina istituzionale del Comune di San Zenone degli Ezzelini qualche giorno fa in occasione della festa della Liberazione.

A rendere il video così interessante, curioso ed emozionante, la testimonianza di Agnese Andreatta che quel 25 aprile del 1945 l’ha vissuto in prima persona a San Zenone. Aveva vent’anni e nel video racconta quegli avvenimenti con la lucida energia di chi, a distanza di 75 anni, sa che quegli avvenimenti hanno cambiato la nostra storia. Un’idea, quella del video, nata proprio sabato 25 aprile quando il sindaco, Fabio Marin, raggiunta la frazione di Ca’ Rainati per la cerimonia del 25 aprile, ha incontrato Agnese Andreatta che vive in centro, e le ha chiesto di lasciare una sua testimonianza, realizzata con l’aiuto dei figli. «Ascoltare la sua testimonianza non solo vale la pena, ma è un dovere» si legge nel commento dell’amministrazione, a maggior ragione in questi difficili tempi segnati dalla pandemia del Coronavirus che la signora Angela sta vivendo nella sua casa di San Zenone degli Ezzelini, ancora una volta testimone del tempo.