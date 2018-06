Il maltempo non ferma la "5 alle 5": oltre 2mila runner per le vie del centro

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Sveglia alle 5 per oltre 2mila sportivi di Marca oggi, 8 giugno 2018. I minacciosi nuvoloni prima e la pioggia incessante poi, non hanno fermato la quarta edizione della "5 alle 5", ovvero 5 chilometri di corsa o camminata non competitiva alle 5 del mattino. La città, un po' ingrigita dall'imminente arrivo del maltempo, si è svegliata con un mare di runner di azzurro vestito in corsa per le vie del centro.

Eccolo il percorso completo dell'edizione 2018, che anche quest'anno TrevisoToday ha deciso di solcare al fianco dei trevigiani più mattinieri. Sarà stata la pioggia, o qualche allenamento in più, ma anche noi siamo riusciti a migliorarci rispetto all'anno precedente chiudendo con un dignitoso risultato - per i nostri standard ben poco promettenti - di 35' 09''.