"Non potete bere alcolici qui" e aggrediscono gli uomini della polizia locale

"Basta aggressioni alle nostre Forze di polizia, episodi come questi sono intollerabil! - afferma il consigliere comunale di Forza Italia Davide Acampora - "Guardate con che violenza i due giovani si scagliano contro le Autorità le quali devono anche stare attente a come comportarsi, che è molto difficile in queste situazioni".

"Qui non si vede ma alla fine riescono addirittura a graffiare gli agenti della locale - continua Acampora - solo perché gli hanno fatto notare che non si poteva bere alcolici in quella zona. Non voglio più vedere vigili, e agenti delle forze ordine, aggrediti".