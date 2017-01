AIRWAY - "Solo un grido" (Inno ufficiale Treviso Basket)

Gli Airway hanno scritto e suonato il brano "Solo un grido" scelto dalla società Universo Treviso come nuovo inno ufficiale della De Longhi Treviso Basket

"Siamo felici di poter finalmente condividere con tutti voi 'Solo un grido', l'inno ufficiale della Treviso Basket composto e suonato da noi Airway. È stata un'esperienza nuova, inusuale e non semplice scrivere questo pezzo, ma alla fine siamo riusciti nell'intento e ne siamo molto felici. Ringraziamo tutta la società per la fiducia e 'La Distilleria - produzioni musicali' per aver, come sempre, messo a nostra disposizione il meglio del meglio per la registrazione. Sperando che questa canzone possa portare fortuna alla TVB, buon ascolto a tutti!".

