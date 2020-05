Piccoli anatroccoli a continuo rischio investimento: ecco il videomessaggio di Caterina

Traffico continuo e auto che circolano senza rispettare i limiti di velocità, tanto da mettere costantemente in pericolo la vita degli animali che vivono in zona. Questo quanto succede quotidianamente in Strada Vicinale delle Corti a Treviso. A segnalare il problema è Caterina, bambina di 9 anni residente nel quartiere: «Come si può fare per sensibilizzare la gente ad andare un po' più piano lungo Strada Vicinale delle Corti e su tutte le strade vicino ai fossi e ai corsi d'acqua dove non è presente una spalla stradale? Gli animali come le anatre non possono avvertire che ci sono i loro anatroccoli vicino al ciglio stradale e quindi le persone spessono non li vedono, finendo per investirli. Per favore, andate piano. Come posso fare per aiutare questi paperelli altrimenti? Sono Caterina, ho 9 anni e vorrei dire a tutte le persone che vanno a lavorare attraverso strade a fianco di corsi d'acqua che devono andare in po' più piano, per il bene di tutti noi».

