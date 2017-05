L'apecar che spilla Prosecco: l'idea di due fratelli conquista l'Inghilterra

Un'intuizione tanto semplice quanto di successo: in Inghilterra i fratelli Ben e Joe hanno modificato una vecchia Apecar inserendo, nella parte posteriore del veicolo, una serie di spine da cui spillare dell'ottimo Prosecco. L'iniziativa è partita da un festival inglese ma ha riscosso così tanto successo da portare i Bubble Brothers (questo il nome del team che ha avuto l'idea) in giro per tutto il Paese, fino al celebre festival di Glastonbury. Ora il Prosecco Van può essere richiesto e affittato per matrimoni, feste tra amici e tantissime altre occasioni. Una dimostrazione di come il nostro Prosecco resti sempre un'eccellenza a livello mondiale

(Video tratto dalla pagina Facebook "Pretty 52")