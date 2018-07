Giovani fermati lungo la treviso Mare, nell'auto gli trovano sette chili di stupefacenti

Cocaina, hashish e un ingente quantitativo di marijuana accuratamente confezionato in buste di plastica: un emporio della droga su ruote gestito da due giovanissimi riposto nel baule dell'auto del padre di uno dei due ragazzi. La squadra mobile della Questura di Treviso ha arrestato M. P., 19enne di Treviso, e P. M., 20enne di San Donà ma residente a Jesolo, nel veneziano. Oltre alla droga è stato ritrovata nell'auto la somma di 3.500 euro in contanti, mentre durante le perquisizione in casa dei due ragazzi sono stati trovati bilancini di precisione e altro materiale utile al fine di spaccio.