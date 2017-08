Attentato a Barcellona, furgoncino sulla folla in centro città: oltre dieci morti e paura per tanti trevigiani in vacanza

BARCELLONA ( Spagna) - Sono decine le vittime di un attentato che ha portato la morte tra i turisti che affollavano le vie del centro di Barcellona. Intonro alle 17 un furgone bianco si è gettato sulla folla sulle Ramblas, le strade commerciali del centro città falciando la folla che passeggiava nell'area pedonale all'altezza di Piazza Catalunya.

Secondo la rete radio iberica 'Cadena Ser' che cita fonti della polizia del capoluogo catalano, i morti sarebbero almeno 13. La polizia parla anche di 32 feriti di cui 10 gravi.

L'autista è fuggito a piedi e sarebbe armato. La polizia ha trovato nella zona centralissima di Vic, nel cuore di Barcellona, un secondo furgone che l'autore dell'attentato ed un suo sospetto complice avevano noleggiato per la fuga. Nei minuti successivi una sparatoria è avvenuta al mercato della Boqueria come riferisce El Periodico. La Boqueria si trova sulla Rambla, nella parte sud. L'attentato era avvenuto all'inizio della passeggiata turistica nota in tutto il mondo.

Attentato a Barcellona, ci sono ostaggi

L'autore dell'attentato è asserragliato con alcuni ostaggi in un ristorante turco vicino al mercato a La Boqueria. Lo riferisce la rete iberica Tv3. Secondo El Mundo, le teste di cuoio della polizia spagnola, le 'Unidades del Grup Especial d'Intervencio (Gei) sono state allertate per effettuare un eventuale blitz nel ristorante turco Aromas de Istanbul vicino al mercato a La Boqueria a Barcellona dove si ritiene siano aserragliati l'autista del furgone ed un complice, si teme con ostaggi.

Attentato a Barcellona, caccia all'uomo tra i turisti

La polizia ha confermato che l'investimento di massa è avvenuto sulla Rambla de Canaletes, nella parte più vicina alla grande Plaça de Catalunya, all'altezza di Carrer Bonsuccés.

La zona è stata circondata dai Mossos d'Esquadra, la polizia catalana. Sul posto ci sono molte ambulanze. Le autorità impegnate nei soccorsi hanno chiesto ai gestori la chiusura delle stazioni della metropolitana della zona.

Se confermato si tratta del primo attentato in Spagna dall'11 marzo 2004quando 4 ordigni, piazzati da una cellula di Al Qaeda, esplosero contemporaneamente su altrettanti treni nella stazione madrilena di Atocha causando 192 morti ed oltre 1.800 feriti. Il tutto avvenne tre giorni prima delle elezioni politiche in cui vennero sconfitti i Popolari dell'attuale premier Mariano Rajoy perché ipotizzarono la pista del terrorismo basco dell'Eta subito smentita. Venne eletto il premier socialista Jose' Luiz Rodriguez Zapatero.

Panico tra i turisti rifugiati nei bar e ristoranti

Centinaia di turisti a Barcellona sono rimasti chiusi negli alberghi attorno alla Rambla dove intorno alle 17 un furgone si ègettato sulla folla nell'area pedonale all'altezza di Piazza Catalunya causando almeno 2 morti e decine di feriti. La polizia ha isolato sin dal primo momento l'area ed ha sconsigliato a tutti di avvicinarsi all'area dove è ancora in corso la caccia al killer che avrebbe un complice.