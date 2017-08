Intervista in esclusiva ai microfoni di TrevisoToday dell'ex ala piccola in NBA, già nazionale Usa nel 1985, con Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs e Charlotte Hornets prima di ritirarsi nel 2001. NBA Rookie of the Year nel 1987 ed NBA All-Rookie First Team sempre nel 1987, oggi è il vice-allenatore degli Auburn Tigers, squadra Ncaa.