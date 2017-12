Castelfranco, Audi esce di strada e finisce nel fossato del castello

Ore 2.30 della notte, Via roma a Castelfranco. Un 25enne castellano svolta in via Cazzaro ma qualcosa è andato storto e finisce nell'acqua.

La corsa dell'Audi termina così nel fossato adiacente il castello, alle porte del centro storico di Castelfranco. Il giovane fortunatamente non parrebbe riportare ferite, in quanto è riuscito autonomamente a uscire dall'auto e chiamare i soccorsi. Solo con le prime luci dell'alba gli uomini dei vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre l'auto dal fossato, in seguito allo svuotamento dell'acqua. L'auto è uscita autonomamente di strada e pare che non ci siano altri mezzi coinvolti. Sul posto anche i carabinieri di Castelfranco.

(Video Carlo Dorella)