Natale Incantato 2019: i video auguri del Comune di Treviso

Un racconto emozionante e immersivo all'interno dei colori, le luci e i bagliori della Treviso Incantata. Realizzato con l’ausilio di un’innovativa tecnologia di ripresa a 360 gradi, il video di auguri del Comune di Treviso 2019 racconta, da una prospettiva unica, il periodo dell’anno più amato dalla cittadinanza e tutti i simboli del Natale trevigiano a partire dalla cerimonia di accensione dell’Albero monumentale in Piazza dei Signori, ma anche le luminarie sospese sul fiume Sile, l’allestimento fiabesco nella Loggia dei Cavalieri, il Salotto di Babbo Natale sotto Palazzo dei Trecento e le vie animate da spettacoli per grandi e piccini.

Per la realizzazione del video il Comune ha voluto ringraziare la Camera di Commercio di Treviso-Belluno e con essa tutte le associazioni economiche e di categoria coinvolte, Fondazione Marca Treviso, Coin insieme a Hausbrandt e EDG, Comune di Brunico, Volksbank, Commie, Wind 3, Masters of Magic e in particolare Quanto Basta, ed il suo fondatore Marco Ferro, che anche quest’anno ha donato il video alla città. «Questo video rappresenta l'augurio della città di Treviso a tutto il mondo. E' fantastico vedere la nostra città da prospettive diverse e più scorro queste immagini più mi convinco che Treviso sia magnetica e speciale - le parole del sindaco Mario Conte - La programmazione del Natale Incantato ha portato e sta portando ancora magia, divertimento e condivisione, ma il calore, i sorrisi e l'entusiasmo hanno riempito la città di bellezza rendendola ancora più unica. Ringraziamo i partner, le associazioni di categoria e tutte le persone che hanno permesso la realizzazione degli eventi e di questo magnifico video».