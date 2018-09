Autisti cercasi, Mom e Contarina pensano ad una scuola provinciale per autisti

Cercasi autisti di bus e camion. Una situazione di stallo, legata a costi e al mondo del lavoro, non solo locale ma nazionale che trova in difficoltà però anche le aziende trevigiane. Mom ha ad oggi all'attivo in organico circa 450 autisti così come Contarina che conta circa 400 autisti di camion con patente C. "In questo momento siamo stretti con questi numeri" - afferma il presidente di Contarina Franco Zanata - "Se qualche autista oggi si presentasse alla nostra porta sicuramente non faremmo fatica a farli lavorare".

"E' indubbiamente un lavoro impegnativo - continua Zanata - perché vuol dire iniziare a lavorare alle 4 o 5 del mattino oltre ad una questione legata ai costi del rilascio della patente e permessi. La realtà è che anche per noi ad oggi trovare nuovi autisti è un grosso problema. Sarebbe utile poter realizzare una scuola di formazione per una professionalità congiunta con altre realtà provinciali".