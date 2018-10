Il basket in carrozzina della Pdm ai nastri di partenza della nuova stagione: ecco le novità

Le parole del Presidente Paolo Barbisan:

«Per il campionato abbiamo allestito una squadra competitiva fin da subito ma con uno sguardo, se possibile, anche ai prossimi 2/3 anni. La nostra intenzione è quella di far crescere il wheelchair basket sia come giocatori che come interesse generale e culturale per far si che non si guardi al wheelchair basket come un gioco tra disabili ma come una vera competizione sportiva dove ad essere protagonisti sono gli atleti e persone che fanno gli atleti. All’interno di questo progetto insiste anche l’iscrizione da partecipanti ed organizzatori al turno preliminare di Euroleague 2. Le competizioni si terranno a Lignano Sabbiadoro, in quello che ad oggi è il centro di riferimento per il nord Italia per la Nazionale di wheelchair basket. Non nascondiamo però che il nostro sogno è quello di portare questo tipo di manifestazioni a Treviso, nel nostro territorio, ma è vero che per fare ciò lo sforzo della macchina organizzativa richiederebbe un ulteriore sforzo, soprattutto sotto l’aspetto economico. E’ ovvio che se qualche imprenditore decidesse di investire insieme a noi in questo progetto noi lo accoglieremmo a braccia aperte».