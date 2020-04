Coronavirus, benedizione via web del parroco agli anziani della casa di riposo

In questi giorni di emergenza sanitaria in cui si parla molto degli anziani nelle case di riposo, il parroco di Monastier Monsignor Luigi Dal Bello, ha voluto realizzare un video messaggio via web, unico sistema rimasto per comunicare, mandando la sua benedizione e una bella di speranza a tutti gli ospiti del centro servizi Villa delle magnolie di Monastier, struttura dove i 180 ospiti stanno fortunatamente tutti bene. Monsignor Luigi Dal Bello ha registrato il messaggio con il suo telefonino. Il video è stato poi montato insieme alla foto delle attività che gli anziani continuano a svolgere in casa di riposo per dare un messaggio concreto di speranza: «Andrà tutto bene».

