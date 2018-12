«Nasi, ti supportiamo fino in fondo»: il commovente video del Benetton Rugby

«Ti supportiamo fino in fondo!» E’ questo il messaggio che il Benetton Rugby manda al Leone Nasi Manu operato lo scorso 31 agosto, dall'equipe del reparto di urologia dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso, a causa di una neoformazione all’apparato uro-genitale.

L’operazione è perfettamente riuscita ed il giocatore era stato così dimesso lo scorso 4 settembre dopo aver osservato un periodo di convalescenza post-chirurgica. Successivamente, nel mese di ottobre, ulteriori esami ematici hanno evidenziato la necessità di cominciare cicli di chemioterapia. Così staff e giocatori biancoverdi, dopo un periodo che ha visto il gruppo di atleti diviso tra coloro che erano impegnati con la Nazionale italiana, quelli che hanno preso parte alla trasferta in Sudafrica per le due gare di Guinness Pro14 e gli infortunati rimasti a Treviso, si sono ritrovati mercoledì pomeriggio. Decidendo quindi con un semplice gesto ma significativo, quello della rasatura dei capelli, di dimostrare al compagno di squadra l’assoluta vicinanza in questo delicato momento di vita che sta attraversando. «In ogni spogliatoio di rugby prima una partita si parla di amicizia, famiglia e sostegno - commentano i giocatori - Questo gesto è per non lasciare che queste siano solo retorica, ma per dimostrarti che noi siamo con te».