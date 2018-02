Mancano tre milioni dal bilancio, parte la segnalazione alla Corte dei Conti

Area contesa e denaro privato "promesso" senza garanzie. Ecco com'è andata in consiglio comunale a Silea...

Una questione aperta dal lontano 1995 per l'area vicino al casello dell'autostrada A27 Treviso Sud. Un'area che non ha mai riscosso un gran successo secondo l'attuale amministrazione, denominata prima ad uso artigianale poi trasformata ad uso commerciale, con il benestare di Provincia e Regione. Secondo il piano di sviluppo VAS (valutazione ambientale strategica) in quest'area potrebbero sorgere tre medie stritture di vendita da 2.500 metri quadri.

"Nessun buco di bilancio - ribadisce con forza il sindaco di Silea Rossella Cendron - Questi tre milioni non sono spariti ma sono stati solamente inseriti negli accordi convenzionati del DUP". Come previsto dal bilancio armonizzato, non è possibile inserire a conti fatti ciò che non è fisicamente nelle casse del comune. "Ora l'amministrazione si muoverà tramite un ricorso ordinario. - conclude il sindaco Cendron - e sarà il giudice a stabilire se i privati dovranno pagare".