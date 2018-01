Codice della strada, 35 mila sanzioni in più nel 2017 per la polizia locale

In occasione delle celebrazioni del santo patrono la polizia locale fa il punto sul rapporto annuale delle attività del 2017

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

TREVISO Si svolgerà alle 10 di domani mattina, venerdì 19 gennaio, nella chiesa di San Francesco, la santa messa per celebrare San Sebastiano, patrono della polizia locale. Occasione questa per dare anche i numeri di un rapporto delle attività svolte dal corpo di polizia in un intenso 2017. Delle linee operative in stretta collaborazione tra polizia locale e amministrazione che li ha visti impegati in presidi a piedi in quattro quadranti separati della città. La zona maggiormente esposta ad un controllo coordinato tra locale e le altre forze di polizia, coordinate dalla Prefettura, è quella più calda, ovvero quella compresa tra corso del Popolo, giadini Sant'Andrea, riviera Santa Margherita, piazza Giustiniani, porta Altinia e la stazione ferroviaria.

Sul fronte della prevenzione e controllo delle codice della strada il 2017 ha visto staccare quasi 135 mila sanzioni per infrazioni, ben 35 mila in più rispetto al 2016. In linea con i dati del 2016, sono 655 gli incidenti rilevati, tre dei quali riportano conseguenze mortali. Aumentano i controlli per quanto riguarda la sosta in città, così come di riguardo è stata l'attività legata alla tanto discussa ZTL. Un aiuto importante agli uomini della locale è arrivato dagli amici a quattro zampe, ovvero dall'unità cinofila. L'agente Trixie, uno dei due cani del comando trevigiano, ha fiutato e rintracciato nel 2017 ben 12 chilogrammi di stupefacenti di vario tipo.