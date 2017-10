Hip-hop e divertimento si fondono con il basket: ecco i Bluroyals al Palaverde

“BluRoyals” nasce per creare una grande famiglia di appassionati di Urban Dance e sport estremi per agevolarli all’ interno dei suoi spazi ed eventi, aver modo di collaborare con il maggior numero di persone per proporre spettacoli, contest etc…in tutta Italia ma maggior mente nel Veneto, dare l’opportunità a chiunque volesse di crescere a livello artistico e professionale.

Obiettivi: far conoscere al maggior numero di persone il mondo del BBoying e dare spazi a qualsiasi ragazzo che si vuole avvicinare alla break dance per allenarsi, confrontarsi ed esibirsi. Il tutto anche attraverso lo sport e la collaborazione con Limone Aperitivo Arrogante.