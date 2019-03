"Boharian Rhapsody": la parodia veneta del film sui Queen è esilarante

I Queen in salsa veneta? Sarebbero stati una grande band di ballo liscio. E' questa la storia di "Boharian Rhapsody", parodia nostrana tutta da ridere del film "Bohemian Rhapsody" campione d'incassi in tutto il Mondo e trionfatore all'ultima notte degli Oscar.

A realizzarlo sono state le geniali menti della Doliwood Films, studio di produzione diventato celebre negli anni per i suoi esilaranti doppiaggi veneti sotto le immagini dei film più famosi della storia del cinema. In questo caso i protagonisti di "Boharian Rhapsody" sono una cover band veneta dei Queen che sognano di portare in giro alle sagre nostrane la musica immortale di Freddie Mercury e soci. Peccato però che il loro produttore non sia d'accordo e suggerisca loro di cambiare genere cimentandosi con il ballo liscio per farsi ingaggiare dagli organizzatori delle sagre e, successivamente, dedicare l'ultima parte del concerto alle musiche dei Queen accontentando sia vecchi che giovani. Dopo le reticenze iniziali i Queen in salsa veneta entrano in studio di registrazione e qui hanno il colpo di genio. "We will rock you" viene trasformata in una hit da ballo liscio che meriterebbe di essere ballata a tutte le sagre della prossima estate. Un video da Oscar.