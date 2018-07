Bomba d'acqua sulla Marca, crollano le mura di villa Barbaro

Dalle ore 20 alle ore 3 circa di questa notte, moltissime squadre dei vigili del fuoco hanno effettuato ben 23 interventi per prosciugamenti a causa nubifragio, nei comuni di Cornuda, Pederobba, Monfumo, Maser e località Levada. Fortunatamente non ci sono stati danni a persone. In un primo momento l'emergenza acuta si è avuta nel comune di Cornuda con una serie di abitazioni che necessitavano interventi di prosciugamento per l'esondazione del canale Rubianco. Dopo un ora e mezza circa, alle 21.30 l'emergenza coinvolgeva anche la località di Villa Raspa nel comune Cornuda e della località Levada nel Comune di Pederobba dove la massa d'acqua si era spostata facendo tracimare il canale Nasson.

Alcuni interventi anche in località Maser dove tra le altre cose è franato parte della cinta muraria della storica Villa di Maser. Sul posto hanno operato 25 unità dei vigili del fuoco con motopompe, idrovore e diveri mezzi in azione. Sul posto anche la protezione Civile dei rispettivi comuni.