Buche e salti in Feltrina fanno tremare i residenti: "Qui non si dorme la notte"

Non possiamo parlare di strade colabrodo ma quelli che apparentemente potrebbero sembrare delle piccole buche e salti sull'asfalto stanno rendendo la vita impossibile a moltissimi residenti di via Feltrina. Alcuni tombini dell'acquedotto, sotto il livello dell'asfalto soltanto di qualche centimetro, al passaggio dei camion fanno tremare letteralmente vetri e oggetti in case e appartamenti.

"E' da molti anni che la strada versa in queste condizioni e non è più sopportabile" - afferma Andrea Alfieri, residente di via Feltrina - "Abbiamo segnalato la cosa alla passata amministrazione e anche il Sindaco Conte ci aveva promesso che qualcosa sarebbe stato fatto ma ad oggi nulla è cambiato". Un tratto di 300 metri circa, dal civico 68 circa fino all'incrocio di Castagnole, con sette buche che sembrano delle montagne russe per i camion e che al loro passaggio diurno e notturno si fanno sentire in tutto il suo fragore. "Siamo disperati - continuano i residenti - E' da anni che ci sono delle buche causate da un sprofondamento del manto stradale in feltrina. Quando ci passano sopra i camion sembra un terremoto in casa ma la cosa più sgradevole è il botto che provoca"