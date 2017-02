Ca' dei Ricchi "incontra" Jackson Pollock e l'action painting

TREVISO. E' uno dei più importanti maestri dell'espressionismo astratto americano. L'artista che ha saputo rivoluzionare l'approccio con la tela, in una tecnica tutta sua, come quella dell'action painting. Stiamo palando di Jackson Pollock, protagonista al centro di un incontro negli spazi di Ca' dei Ricchi, in un evento curato dall'associazione culturale "Treviso Ricerca Arte". Un ciclo di eventi che ripercorrerà, in diverse serate, la storia dei movimenti artistici più influenti del 900, come l'informale europeo o la pop art americana.

Proprio a Ca' dei Ricchi, è stata inaugurata sabato 18 febbraio la mostra "From Object to Exposure" curata da Carlo Sala, e che continuerà fino al 2 aprile 2017. Scopriamo quindi in questa video-intervista al curatore Carlo Sala l'action painting di Pollock e i suoi "tuffi" nelle tele astratte.