Capodanno a Treviso tra varchi d'accesso e metal detector

26 addetti alla sicurezza messi in campo dagli organizzatori e 13 punti di accesso all'area spettacoli per l'ultimo dell'anno in centro città...

Capodanno a Treviso, varate le misure di sicurezza per la grande festa in centro città. Tre le aree calde con maggiore afflusso dove si svolgeranno tre diversi spettacoli ed eventi musicali. In queste zone transenne e cordoni permetteranno un accesso limitato alle aree spettacoli lasciando però libero il passaggio lungo le vie e nelle zone limitrofe.

Saranno 13 i varchi d'accesso all'area spettacoli (8 varchi in piazza dei Signori, 3 in piazza San Vito e 2 in Loggi dei Cavalieri) che permetteranno un accesso con un numero limitato di persone. Piazza dei Signori non potrà ospitare più di 2 mila e 500 persone, 840 piazza San Vito e 200 la Loggia dei Cavalieri. Il tutto sarà coordinato da 26 addetti alla sicurezza che monitoreranno gli ingressi e il corretto svolgimento degli spettacoli.

Decine gli uomini della polizia locale per una task force che vedrà impegnate tutte le forze dell'ordine. La Questura fa sapere che non ci sono motivi di allarme e preoccupazione e queste misure precauzionali fanno parte del decreto Gabrielli. Il Calmaggiore quindi rimarrà libero e si potrà liberamente transitare per le piazze. Il consiglio per chi vuole assistere agli spettacoli però è quello appunto di raggiungere le piazze e l'area palchi con un buon anticipo. Inoltre il comune ricorda che sarà vietata la vendita e l'utilizzo di alcolici in determinate zone della città, così come sarà anche vietato l'utilizzo di botti e fuochi d'artificio.