"Casino in Testa": ecco il nuovo brano di Revil K e Dadinho

Registrato, mixato e masterizzato presso il Revil K Studio, riprese ed edit a cura di Andrea Schilirò e Andrea Bonetto, co-diretto da Filippo Valese. In collaborazione con Status Brand.

Revil K (alias di Oliver Revil Kaufmann, studente del Duca degli Abruzzi): "É tutto cominciato qualche anno fa come un gioco, per noia, quando frugando tra le applicazioni nel mac di mia madre trovai GarageBand, il mio primo passo verso i beat. Da lì é cambiato tutto, ho continuato a concentrarmi sui beat ricevendo grosse soddisfazioni e migliorando non poco, per poi passare alle cose più tecniche come mixaggio e mastering, che prima di approfondire consideravo poco importanti, ovviamente sbagliando. Ora sono pronto ad aprire un altro capitolo del mio percorso musicale, l'ultimo mancante.