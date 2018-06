L'aiuto del singolo a beneficio di tutti, al via "CMB 4 People" Crowdfunding

CentroMarca Banca lancia la piattaforma del Crowdfunding denominata “CMB 4 PEOPLE” per dare aiuto, sostegno e visibilità a chi CERCA sostegno, e a chi VUOLE DONARE! Coerente con i propri principi di mutualità e solidarietà, CMB si mette a disposizione per fare da collettore ad iniziative che potrebbero creare ricchezza sociale per il territorio in cui opera, le province di Treviso e di Venezia. “CMB 4 People” è un punto di congiunzione tra chi ha un'idea o un progetto, ma non sa come realizzarlo perché non ha la disponibilità economica necessaria. Quattro i progetti presentati da CMB oggi (21 giugno 2018) al Centro Direzionale di via Selvatico:

Ristrutturazione di alcune aree di Villa Guidini a Zero Branco per creare la “Villa dei Bambini” – obiettivo della raccolta fondi 50.000,00 euro (il costo del progetto complessivamente ammonta a oltre 900.000,00 euro)

Restauro della Meridiana del Circolo Parrocchiale di Casale sul Sile obiettivo della raccolta fondi 2.000,00 euro

Acquisto di una giostra inclusiva per far giocare insieme bambini disabili e non per “La casa di Anna” di Zelarino, nel veneziano, - obiettivo della raccolta fondi 6.800,00 euro

Percorsi educativi in agricoltura per persone con disabilità per “La casa di Anna” di Zelarino - obiettivo della raccolta fondi 6.400,00 euro

Costruzione di un nuovo centro diurno per persone disabili a Zero Branco - obiettivo della raccolta fondi 50.000,00 euro (il costo del progetto complessivamente ammonta a 700.000,00 euro)

Ma sono molte altre le richieste pervenute a CMB, che saranno valutate dal Comitato incaricato all’approvazione dei progetti. Attraverso il Sito www.cmb4people.org le Associazioni no profit, e ogni altra Associazione senza scopo di lucro, potranno promuovere progetti, nell’ambito delle seguenti categorie: assistenza/volontariato, cultura, educazione/istruzione, sanità, sport, utilità sociale. Una volta ritenuti validi e meritevoli, i progetti verranno pubblicati e potranno raccogliere donazioni. I progetti dovranno essere caricati nel sito, attraverso la compilazione del form e il caricamento del materiale di comunicazione (foto, video, testi, ...), nella sezione "Proponi Un Progetto" del Sito cmb4people.

Per concretizzare questi primi progetti servono complessivamente € 115.200,00. Una cifra difficile da recuperare per il singolo. Se invece a contribuire è un insieme di tante persone può bastare un contributo minimo. Un esempio: sono 341.000 le famiglie nelle province di Treviso e Venezia; per realizzare questi progetti basterebbe che ognuna di loro versasse 34 centesimi, neanche il costo di un caffè. “Crediamo fermamente nella forza della cooperazione. Quando oltre 100 anni fa i nostri fondatori si sono messi insieme e hanno dato vita alle prime Casse Rurali hanno avuto fiducia l’uno dell’altro. Hanno messo insieme quel poco che avevano, consapevoli che insieme avrebbero avuto più forza e maggiore impatto nella società.

“Se oggi il nostro Credito Cooperativo è diventato un punto di riferimento per famiglie e imprese, lo si deve proprio allo spirito che ha animato i nostri fondatori e in cui noi crediamo e abbiamo basato tutto il nostro operato attuale - ha detto il presidente di CMB Tiziano Cenedese - “CMB 4 People” ne è un esempio. Siamo certi che la solidarietà, che contraddistingue i nostri Soci e Clienti, si farà sentire e progetti come quelli che stiamo presentando oggi non rimarranno solo sulla carta, ma si concretizzeranno perché utili all’intera comunità”

“Noi come CMB siamo abituati a fare lavoro di squadra – ha detto il Direttore Generale Claudio Alessandrini - E’ per questo motivo che abbiamo dato vita a questa piattaforma di Crowdfounding, perché oggi è più che mai necessario fare rete per sviluppare, sostenere e promuovere il nostro territorio”.

Donare sarà molto semplice, non ci sarà nessun limite minimo di versamento e chi vorrà contribuire potrà farlo in questi modi:

bonifico bancario su c/c dedicato al singolo progetto (gratuito per i clienti CMB)

attraverso l’innovativa APP Satispay – completamente gratuita – scaricabile anche direttamente dal sito - www.cmb4people.org