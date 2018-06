"Postumia fabbrica di morte! Le istituzioni si mettano una mano sulla coscienza"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Anche lo storico locale "Al Baston", situato proprio nell'incrocio del tragico teatro di moltissimi incidenti, si mobilita con una marcia e una raccolta firme per mettere in sicurezza questo attraversamento che piange una scarsa visibilità per chi si immette da nord verso sud e vuole attraversare la provinciale postumia. "Siamo pronti a mobilitarci - afferma Hanner Achwaiger, titolare del locale al quotidiano "Il Gazzettino" - non possiamo più tollerare un incrocio così pericoloso".