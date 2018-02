Nasce l'Edera Film Festival: "Treviso set cinematografico naturale"

Come una pianta che cresce. La rassegna omaggerà lo storico Cinema Edera con 24 titoli in concorso...

Treviso torna al Cinema e lo fa con una rassegna tutta nuova. Si chiama "Edera Film Festival" e darà spazio al talento di molti giovani registi emergenti under 35 da tutto il mondo. Verranno selezionati e proiettati sei lungometraggi, dodici cortometraggi e sei documentari ma a poche ore dall'apertura del bando sono già una decina le opere inviate. Quattro giorni, dal 2 al 5 agosto, di proiezioni al cinema Edera, nelle storiche sale di piazza Martiri di Belfiore, ma che vedranno anche workshop e incontri con registi ed esperti del settore. A fare da cornice sarà come sempre la Città, che ospiterà già in primavera una nuova produzione cinematografica, come ci svela l'assessore ai beni culturali del comune di Treviso Luciano Franchin in questa video-intervista.