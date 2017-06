La "Colonia Agricola" inaugura il nuovo laboratorio "sociale" di pasticceria

CARBONERA “Dolce e un po’ Salato… la giusta Alternativa”, è l’evento organizzato da Colonia Agricola per inaugurare il nuovo laboratorio di pasticceria e prodotti da forno, che si terrà Domenica 11 Giugno 2017 a partire dalle 10 negli spazi di Alternativa Ambiente cooperativa sociale e Colonia Agricola.

Il laboratorio attualmente impiega 17 persone, tra produzione e confezionamento, delle quali 12 sono soggetti svantaggiati o con disabilità. La produzione si attesta sui 120 kg di farina lavorata quotidianamente. I prodotti sono presenti in 45 punti vendita tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

“Siamo molto orgogliosi di questo importante passo in avanti di Colonia Agricola, uno degli ambiti di Alternativa Ambiente, quello dedicato alla produzione biologica e ristorazione. Il laboratorio di pasticceria è un vanto per la nostra realtà, sia per l’inserimento lavorativo che ci consente di impiegare persone fragili, sia per la qualità della produzione, riconosciuta da tutti i nostri partner” afferma Marco Toffoli Presidente di Alternativa Ambiente cooperativa sociale.

“La produzione della pasticceria ha visto un notevole incremento, grazie ad un’importante commessa per l’Altromercato, che ha consentito lo sviluppo delle attività di confezionamento, una lavorazione semplice che consente l’inserimento di persone con capacità lavorativa limitata – ha dichiarato Andrea Agnolin responsabile di Colonia Agricola – Commesse di questo tipo, fondamentali per il percorso di riabilitazione, stanno venendo meno anche a seguito dei fenomeni di delocalizzazione e automazione. Attività come quelle nel laboratorio di pasticceria consentono ai soggetti più svantaggiati di sviluppare le proprie potenzialità personali, sentendosi riconosciuti in un servizio formativo-occupazionale.”

Dal 2016 è stato inoltre siglato un accordo con l’Istituto Alberghiero Alberini di Lancenigo, per l’avvio di stage per alunni con disabilità, accogliendo già nell’anno scolastico che si sta concludendo 6 ragazzi che hanno svolto il loro tirocinio presso il centro di cottura e la pasticceria. Importante la collaborazione con la Fondazione Oltre il Labirinto, che si occupa di ragazzi con autismo, e sono ben 6 i giovani con autismo inseriti in Colonia Agricola, occupandosi di piccoli lavori di confezionamento, semplici attività nell’orto e nelle serre.

Attualmente sono una cinquantina i lavoratori impegnati nelle diverse attività di Colonia Agricola, (31 nel centro cottura e produzione pasti aziendali, pasticceria e ristorantino; 6 nella bottega, 12 in agricoltura e fattoria sociale). Colonia Agricola sviluppa, all’interno di Alternativa Ambiente, l’ambito dell’agricoltura biologica attraverso la bottega biologica, la pasticceria, il ristorantino vegetariano e vegano e il bar-caffetteria, e il servizio produzione pasti aziendali. Cooperativa Alternativa Ambiente impiega oltre 500 persone tra lavoratori, soggetti in percorsi di inserimento lavorativo e volontari, 110 mezzi che corrono su strada, 15 sedi operative ( comprese le comunità residenziali) e oltre 10 milioni di fatturato annuo.

Alternativa Ambiente lavora in due distinti ambiti, i servizi socio assistenziali diversificati e le raccolte differenziate e manutenzione aree verdi. “Dopo la fusione, l’inaugurazione del laboratorio di pasticceria di Colonia Agricola è occasione per fare il punto sulle attività della nostra cooperativa – afferma Marco Toffoli Presidente di Alternativa Ambiente - Lavoriamo quotidianamente per portare avanti la nostra mission, che vede nell’attenzione alla persona e nell’inserimento lavorativo gli obiettivi principali. Crediamo sia importante infatti diffondere i valori che ci contraddistinguono e i servizi che forniamo, sempre più diversificati e sui quali siamo diventati un punto di riferimento sul territorio.”

Il programma dell’evento di Domenica 11 Giugno prevede, a partire dalle 10 un momento istituzionale dove sarà presentato il nuovo laboratorio di pasticceria, rinnovato negli spazi, illustrando i prodotti, la commercializzazione e promuovendo i progetti futuri. Seguirà la proiezione di un video che mostrerà le sedi e le attività della Cooperativa e l’inaugurazione del laboratorio stesso. Nel pomeriggio, oltre a diverse attività ludico didattiche e di animazione per bambini, ci sarà spazio per la presentazione del libro “ La seconda gioventù “ di Roberto Toffolo che racconta la sua storia vissuta in Cooperativa già dai tempi di Don Raffaele Crosato. Nell’intera giornata si potrà approfondire, nei gazebo allestiti, le nostre attività e i servizi, per poter meglio conoscere le realtà che collaborano con la Cooperativa.