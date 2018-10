Buon compleanno Dino Signor: l'azienda Sidi festeggia il patron con un video

MASER Nel giorno del compleanno di Dino Signori, Sidi vuole fare gli auguri con una dedica speciale al suo fondatore, da sempre alla guida dell’azienda con entusiasmo, grinta e passione. Attraverso le emozioni, i pensieri e i ricordi di chi oggi lavora in Sidi e di chi ha fatto la storia di questa azienda è stato realizzato un cortometraggio che ha come filo conduttore le tappe del successo di Sidi. Una successo globale fatto di lavoro, sacrifici, grandi vittorie e intuizioni straordinarie che hanno rivoluzionato il mondo del ciclismo e del motociclismo. Una bella storia che corre veloce da ben 58 anni e che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Sidi yesterday, today, tomorrow…