Giornata di lutto a Conegliano: in tanti al funerale del Presidente Dario Dall'Anese

Tanta tristezza sabato mattina alle esequie del 48enne Dario Dall'Anese, Presidente del Conegliano Calcio, defunto per un improvviso malore tra la notte di martedì e mercoledì. Dal sindaco Fabio Chies fino ai giocatori delle giovanili, accompagnati dalle loro famiglie, in molti hanno voluto dare l'ultimo saluto al Presidente, molto amato in città, tanto che all'uscita della bara dalla chiesa il feretro è stato accompagnato da uno scrosciante applauso ad imperitura memoria.