Chicchi grandi come noci, grandinata a Conegliano

CONEGLIANO Una violenta grandinata ha colpito nel pomeriggio di oggi, lunedì, la zona di Conegliano. Ad essere particolarmente interessato il quartiere di Parè. Alcune foto testimoniano la dimensione monstre dei chicchi, alcuni dei quali grandi come noci o monete. Non si sono registrati per ora danni e neppure interventi da parte dei vigili del fuoco di Conegliano. Nel video che vi proponiamo il temporale a Mareno di Piave.

