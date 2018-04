Cooking 4 autism: un pranzo speciale con le stelle dello sport

Un momento speciale in occasione della Giornata Mondiale consapevolezza Autismo...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

TREVISO Il ciclista professionista Marzio Bruseghin e il cestista Riccardo Pittis saranno i camerieri d’eccezione del pranzo solidale, organizzato da Fondazione Oltre il Labirinto e Comune di Treviso, con la preziosa collaborazione dell’associazione XI di Marca, che si terrà Domenica 8 Aprile presso gli impianti di Sant’Angelo a Treviso. Per il secondo anno torna l’iniziativa volta a celebrare la giornata mondiale di consapevolezza sull’autismo, dove sono proprio i ragazzi ad essere i protagonisti, con la produzione della pasta fresca che sarà servita agli ospiti.

Prosegue infatti il progetto #cooking4autism volto a creare autonomia per i ragazzi con autismo, che dopo i biscotti Zaèti ora si arricchisce della produzione di pasta fresca, grazie alle macchine impastatrici acquistate con le risorse di un bando di Fondazione San Zeno di Verona. A produrre la pasta per il pranzo solidale, i ragazzi con autismo della Fondazione Oltre il Labirinto, da 9 anni in prima linea sulla sensibilizzazione e formazione alle tematiche legate all’autismo.

“La nostra mission da sempre è aiutare i bambini con autismo, i nostri figli, a diventare adulti sempre più autonomi e realizzare i loro progetti di vita indipendente – dichiara Mario Paganessi Direttore di Fondazione Oltre il Labirinto - Oltre a questo, realizzato in particolare con i progetti di cucina, da sempre puntiamo sulla formazione degli operatori scolastici e, da qualche tempo, delle forze dell’ordine, con corsi avviati con Vigili del Fuoco e in Aeroporto”

“L'iniziativa della Fondazione Oltre il Labirinto si muove in una direzione che l'amministrazione di Treviso condivide completamente – afferma il vicesindaco di Treviso Roberto Grigoletto – Personalmente ritengo che il progetto #cooking4autism abbia due grandi meriti: uno è quello di aiutare ai ragazzi con autismo ad acquisire nuove competenze, così da poter conquistare una maggiore autonomia nella vita quotidiana; l'altro è l'opportunità di sperimentare tali insegnamenti “sul campo”, in un contesto conviviale, capace di rinforzare la fiducia dei ragazzi nelle proprie abilità. La presenza di due grandi campioni internazionali come Bruseghin e Pittis darà un grande sostegno proprio in questo senso”.

“Come XI di Marca cerchiamo di sostenere e supportare diverse associazioni di volontariato sociale, ma siamo particolarmente affezionati ai ragazzi della Fondazione, con i quali percorriamo chilometri e chilometri in hugbike ma cerchiamo di essere presenti anche nelle iniziative di sensibilizzazione come questa – racconta Marco Varisco – Credo fortemente che dare maggiore autonomia e qualità di vita a questi ragazzi, uomini e donne di domani, sia una priorità da perseguire con tenacia e con la collaborazione di tutti.”