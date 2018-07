Cornuda, Maser e Monfumo: raffica di allagamenti, esonda il Rubianco

CORNUDA Dalle 20.30 circa i vigili del fuoco sono impegnati nel comune di Cornuda per l’esondazione di acqua e fango del canale Rubianco dopo le forti precipitazioni di questa sera, che hanno colpito anche i comuni di Maser e Monfumo. I vigili del fuoco stanno operando con circa 20 operatori suddivisi in diverse squadre per il prosciugamento di taverne scantinati e rimesse allagate. Sono circa 40 le richieste d’intervento in corso nei tre comuni. Le squadre dei vigili del fuoco sono coordinate dal funzionario di guardia sul posto dell’evento insieme al sindaco di Cornuda.