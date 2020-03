Cittadini a passeggio nonostante il Coronavirus, Conte tuona: «Intesificherò i controlli»

Il sindaco di Treviso Mario Conte, nella mattinata di domenica, ha lanciato un appello ai cittadini a causa delle troppe persone che si sono riversate in strada nel weekend. «Vi chiedo di ascoltare attentamente e condividere questo mio appello. È una bella giornata, lo so, ma non è possibile vedere gente che cavalca il cavillo del Decreto per uscire in compagnia con la scusa del jogging e organizzare festini nelle proprie abitazioni. Non deludetetemi e, come sto dicendo spesso, prendiamoci cura di noi stessi!». Ulteriori segnalazioni di cittadini intenti a fare jogging domenica mattina arrivano anche da Crocetta del Montello, lungo il canale che porta a Pederobba.

Sostieni TrevisoToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di TrevisoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: