Coronavirus, la nuova canzone di Matteo Del Puppo: «Stiamo dando di matto»

Si chiama "Allarme rosso" ed è la nuova canzone di Matteo Del Puppo il trevigiano da migliaia di visualizzazioni grazie alle sue video-parodie. Il suo nuovo singolo è stato caricato sui social pochi giorni fa e Del Puppo ha deciso di presentarlo con queste parole.

«Quello che sta succedendo in Italia in questo periodo non è da sottovalutare, non definirei la mia una vera e propria parodia, questa volta non voglio farvi ridere ma farvi riflettere. Rimanere neutri senza polemizzare in certi casi è davvero difficile, di conseguenza voglio solo raccontare come, per tanti, me compreso, viene percepita tutta questa situazione. Il Coronavirus sta mettendo a repentaglio l'intero Paese, il panico plasmato da disinformazione e fuorvianti contenuti mediatici si sta disseminando ovunque, le informazioni sono troppe,le ipotesi sono molte, le certezze sono poche. Dato che non possiamo ne sottovalutare ne prender troppo seriamente tutto ció che ci viene detto, cerchiamo perlomeno di non sfociare nel ridicolo».