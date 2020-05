Coronavirus: ecco il video di incoraggiamento ai ragazzi dai docenti delle Canossiane

"Tenere duro e avere fiducia e speranza". Questo, in sintesi, il messaggio che gli insegnanti del liceo scientifico - scienze applicate e sportivo - e del liceo delle scienze umane ad indirizzo teatrale dell'Istituto Canossiano "Madonna del Grappa" di Treviso hanno rivolto ai loro studenti attraverso un simpatico filmato. «Abbiamo realizzato un video per i nostri studenti, che potesse concretizzare il nostro incoraggiamento per la continuazione di quest'anno scolastico particolare» afferma il Preside, prof. Stefano De Marchi, che continua: «Invitiamo i ragazzi a continuare a lavorare e a confrontarsi con i docenti. Se ognuno farà la sua parte, le cose si risolveranno».

La scuola si è attivata fin dal 2 marzo con la didattica on-line (videolezioni, attività, progetti, verifiche, ecc.) per essere vicini ai ragazzi non solo con la didattica, ma anche con il sostegno personale in questo momento di particolare difficoltà. I docenti hanno organizzato assemblee di classe per i ragazzi, uno sportello disciplinare e uno psicologico, e i colloqui tra genitori e docenti, ovviamente a distanza.