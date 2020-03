«La vita vince!»: il videomessaggio delle neomamme trevigiane

«La vita vince! Andrà tutto bene» è il messaggio che in queste ore stanno dando, tutte insieme, le ostetriche e le neomamme presenti nel reparto di ostetricia-ginecologia dell'ospedale San Valentino di Montebelluna. Un momento per stare unite e festeggiare così la nascita dei loro bambini in un periodo difficile come quello legato alla "quarantena" da Coronavirus.

