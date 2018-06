"Da Treviso per Treviso": ecco il nuovo singolo del rapper Snake Nash

Lui è Lorenzo Negro in arte Snake Nash, rapper della provincia di Treviso classe 1996. Il video è stato curato dal padovano Gìan, il beat è stato prodotto da Gianluca Rampin, mixato e masterizzato da Cool Hand all'Attic Studio di Treviso. Come suggerisce il titolo, il messaggio del pezzo è "Da Treviso per Treviso": partire da una piccola realtà, esaltandola e senza mai rinnegarla, per portare la musica di questo ambiente al livello più alto possibile.