Enormi danni da maltempo in tutto il bellunese: ecco le ultime parole del Governatore Zaia

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: "Oggi con la Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati abbiamo visitato tutto il centro di Rocca Pietore, i Serrai di Sottoguda e Malga Ciapela colpiti dal maltempo dell'ultima settimana. In questi centri la piovosità è stata circa di 80 cm per metro quadrato. È stato come camminare in una piscina con l'acqua che supera abbondantemente le ginocchia. A questo si sono aggiunti i venti di quasi 200 km all'ora che hanno portato la devastazione di 100.000 ettari di boschi".